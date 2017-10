Chenoa desvela cómo fue su primer beso con Bisbal Parece que el libro de la cantante tiene muchos capítulos dedicados a su expareja DV SAN SEBASTIÁN Sábado, 14 octubre 2017, 08:20

'El Hormiguero' recibió la presencia de Chenoa con motivo de la publicación de su autobiografía 'Defectos perfectos', en la que cuenta su trayectoria, no solo profesional, sino también vital. El espacio conducido por Pablo Motos en Antena 3 fue el escenario en el que la cantante confesó algún que otro momento íntimo.

«Al empezar a escribir, la premisa que me puse fue la de no callarme nada», confesó Chenoa, «quise contar mi versión de los hechos, a la que muchas veces renuncio por ser famosa».

La alusión a David Bisbal era obvia, y Motos no perdió la ocasión de preguntar a Chenoa por el primer cruce de palabras con el almeriense.

«¿Qué fue lo primero que te dijo Bisbal?», preguntó Motos. «Qué guapa eres», se ruborizó Chenoa. Además, la artista puntualizó que está un poco cansada de que su imagen pública esté reducida a ser la expareja de Bisbal.

«Hay gente que está escrutando mi libro por el tema de Bisbal: hay cien páginas más cuando eso acaba», reivindicó la intérprete.

«Mi primer beso con Bisbal fue en una litera. Él estaba en la cama durmiendo la siesta, y yo me acerqué y lo besé. Después me dio vergüenza y me fui», desveló Chenoa.