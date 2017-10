La carta más tierna de Ana Pastor a su hijo: «Contigo se para el mundo» «Me embeleso mirándote cuando no te das cuenta» DV SAN SEBASTIÁN Lunes, 23 octubre 2017, 14:44

Ana Pastor ha escrito una de sus piezas más personales en la sección de opinión del diario catalán El Periódico. Bajo el título'Octubre (7)', la conductora de 'El Objetivo' en laSexta habla de su faceta como madre, homenajeando a su hijo que este mes cumple ya siete años.

«Me preguntas si Donald Trump tiene madre y lo que ella debe de pensar al oírle hablar así de mal de las mujeres», escribe la periodista. Además expresa su admiración de la capacidad que tiene el pequeño para saber que «lo importante va por dentro» a pesar de su«corta edad».

En el texto también confiesa que «me embeleso mirándote cuando no te das cuenta. Y al oírte decir que los mejores días de tu vida de este año han sido los días en los que me he sentado contigo a pegar cromos en tu album. Otro de tus regalos. Como cuando oigo tu maravillosa risa a carcajadas por encima de los gruñidos de Bugs Bunny. Nos sentamos juntos a verlo y el mundo entero se para durante un rato».