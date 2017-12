Carlota denuncia a José María por abuso sexual Tras su expulsión la joven habría acudido a una céntrica comisaría de la policía de Madrid para denunciar los hechos ocurridos en la casa DV Jueves, 7 diciembre 2017, 17:20

La joven exconcursante de GH Revolución Carlota ha decidido denunciar formalmente a su expareja José María por el presunto abuso sexual sufrido en la casa. La denuncia se habría efectuado hace unos días en una céntrica comisaría de la policía madrileña donde a joven relató durante más de 30 minutos lo sucedido y aseguró haber sido víctima de «abuso sexual con penetración» mientras que estaba ebria.

José María ya fue expulsado por la dirección del programa tras haber visto las imágenes, pero Carlota decidió no presentar ningún cargo. Como explicó en su blog, no realizó ninguna acción en contra de él ya que «realmente me generó unas expectativas altas de cara a una relación fuera de la casa, y no podré olvidar momentos muy buenos, y me muevo por las distintas partes de la casa y lo recuerdo», pero sus intenciones han cambiado una vez expulsada de la casa.

Cansada de que «se ponga en entredicho entredicho mi honradez, mi sinceridad, mi transparencia», como ha publicado en sus redes sociales, Carlota ha tomado la decisión de denunciar los hechos. Ahora José María se enfrenta a una pena que oscila entre 4 y 10 años de cárcel en caso de ser condenado por abuso sexual de penetración.