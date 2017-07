Cara Delevingne: «No me gustaba como modelo»

No se puede decir que Cara Delevingne se haya caracterizado por su mutismo, especialmente sobre las circunstancias de su vida privada. Alérgica al secretismo y lo artificioso, no ha dudado en hablar de sus circunstancias existenciales, de su depresión a su orientación sexual.

Por eso no ha extrañado a nadie que la ex modelo reciclada con gran éxito en actriz abundara más que nunca sobre la razón por la que dejó las pasarelas. Lo ha hecho durante la promoción de 'Valerian And The City os A Thousand Planeta', su nueva película. (Más información en MujerHoy.com)