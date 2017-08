Brutal enfrentamiento entre María José Cantudo y María Patiño La vedette amenazó con denunciar al programa por un vídeo que emitieron DV Domingo, 27 agosto 2017, 16:20

‘Sábado Deluxe’ se llenó de glamour durante su último programa para recibir a María José Cantudo, una de las vedettes más famosas de este país. Sin embargo, el glamour duró poco, ya que la invitada acabó teniendo un enfrentamiento monumental con la presentadora actual del espacio, la periodista María Patiño.

El motivo de la visita de Cantudo ya era de por sí polémico, puesto que iba a hablar de su presunta relación con la investigación del caso Lezo tras haberse rumoreado que había mantenido una supuesta relación con Ramiro Garza, el empresario mexicano relacionado con dicha investigación. Una relación que ella ha negado rápidamente, "nunca he tenido nada que ver con Ramiro Garza. Ni siquiera hemos cenado solos", explicaba.

Sin embargo, las continuas interrupciones de Patiño para intentar esclarecer ciertas dudas de esta posible relación han molestado a la vedette, que a gritos ha pedido a la periodista que cesara con el interrogatorio, “¿Quieres hacer el favor de callarte de una vez? Si me habéis traído aquí lo tengo que contar yo”, espetaba a Patiño, quien respondía tajante ante su actitud, "¿puedo contar lo que ha salido en un periódico? He estudiado la carrera de periodismo para, al menos, poder contar lo que sale publicado".

Con los ánimos caldeados, el programa decidió mostrar un vídeo en el que varios periodistas mexicanos hablan de relaciones que supuestamente habría tenido la vedette con empresarios de dudosa reputación. Una grabación que no ha gustado absolutamente nada a Candudo, "lo que se ha hecho esta noche aquí es una barbarie. Todo es mentira. Voy a demandar todo lo que pueda. He venido a decir al público que soy honrada. El vídeo que me habéis puesto aquí no lo voy a perdonar nunca, ni a nada ni a nadie. Esto no se hace. Voy a denunciar esto aunque tenga quedarme sin un duro. Voy a ir contra televisiones, periodistas o contra quien sea", concluía visiblemente molesta.