Blas Cantó, ganador de la quinta edición de 'Tu cara me suena': «Me ha dado un chungo» INSTAGRAM El cantante ha alertado a sus fans al compartir un incidente relacionado con su salud en las redes sociales DV SAN SEBASTIÁN Sábado, 14 octubre 2017, 08:21

Blas Cantó, exintegrante del grupo Auryn y ganador de la quinta edición de 'Tu cara me suena' mantiene preocupados a sus seguidores por un extraño mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram. El murciano se encuentra inmerso en una gira para presentar su último single 'Drunk and Irresponsible' y ha explicado a través de la red social el susto que ha sufrido y que ha alertado a sus admiradores.

«Hoy me ha pasado algo raro. Estábamos comiendo y me ha dado un chungo. No podía mover mis manos. Sentía que pesaban muchísimo y estaba mareado. Me acosté y ya estoy bien, pero qué mal rato», explicaba el intérprete a través de una 'story' de Instagram. «Total, que me he perdido la comida con mis amigos. Ahora nos vamos a dar un paseo. Quería contaros esto. No todo en Instagram es súper guay, pero de todo se sale y todo pasa. Ánimo al que esté en un mal momento. Love you!», concluía Cantó, que se encontraba en Zaragoza, donde le tocaba actuar.

La confesión no pasó desapercibida y fueron muchos los seguidores del cantante que le mostraron su apoyo a través de las redes sociales.