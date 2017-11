Belén Rueda denuncia el trato machista recibido por un alto cargo de Telecinco «Necesitamos chicas que pongan cachondos a los camioneros» DV Domingo, 5 noviembre 2017, 14:14

Esta horrible realidad tiene su origen sobre la colina de Hollywood, y es que, a raíz del escándalo de abusos sexuales que protagonizó Harvey Weinstein, han salido a luz numerosos casos. El último en sumarse a la lista de escándalos ha sido Kevin Spacey, quien además ha salido del armario tras la noticia.

Al otro lado del charco, en España, también hemos tenido algún caso, como el intento de abuso a José Coronado. No solo él se ha manifestado contra esta triste lacra que está presente en el panorama del mundo audiovisual. La conocida actriz Belén Rueda ha saltado ahora a escena para denunciar también un caso que tuvo lugar en los años 90.

Por aquél entonces, Rueda participaba junto con Emilio Aragón en 'VIP noche' de Telecinco. Fue ahí donde un directivo le soltó un desafortunado y machista comentario: «Sucedió cuando empecé en la televisión, pero no fue algo prolongado. Podría resumirlo en la frase que me dijo un directivo de Telecinco: 'No eres el prototipo de mujer de esta cadena porque necesitamos chicas que pongan cachondos a los camioneros'».

Ella misma reconoce que no supo qué decir ante semejante comentario, pero que si le hubiera pasado ahora, no dudaría en responderle. A pesar del pésimo comentario, Rueda siguió al frente del programa. «Es cierto que yo no era voluminosa, pero permanecí en ese programa porque tenía una química especial con Emilio Aragón", confesaba la actriz en una entrevista para ICON.