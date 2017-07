La bailarina que ha conquistado a Bustamante Así lo afirmó el paparazzi Jordi Martín en el programa 'Cazamariposas' DV Jueves, 27 julio 2017, 17:33

David Bustamante podría estar rehaciendo su vida sentimental con una bailarina de nombre Sandra. Así lo afirmó el paparazzi Jordi Martín en el programa ‘Cazamariposas’. Según su testimonio, el extriunfito estaría “muy ilusionado” tras conocerla en un crucero por Italia “hace 15 días en el que ella trabajaba. Les presentó Javier Castillo, ‘Poty’, y la situación sería tal que incluso el propio Bustamante se trasladó a Barcelona expresamente para verla.

Esto llega en un momento en que el cantante y Paula Echevarría intentan llegar al acuerdo definitivo para el divorcio. Según las últimas informaciones, se habían dado de margen hasta final de verano para resolverlo todo. Cabe recordar que también se relacionó a la actriz con un reconocido empresario, algo que ella misma desmintió.

Recientemente, David Bustamante realizó unas declaraciones que han llamado la atención de los medios. Las hizo en un escenario durante las fiestas de Torre del Mar. Allí instó a los “acompañados” a juntarse y “a los solteros, aprovechar para pillar cacho”. El público le respondió: “¿Y tú también?”. “Yo ahora poder, podría ¿vale? A ver si dentro de un rato no, pero en estos momentos sí. Ahora me vais a subir a YouTube y me vais a fastidiar”, espetó.

Aquello, como recoge ‘ABC’, sucedió el pasado lunes 25 de julio, días después de que volviese a reencontrarse con la pequeña Daniella después de que regresara de estar con su madre en Marbella y Cádiz.