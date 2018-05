Asier, el vasco que ha conquistado a Laura Pausini en 'Factor X' El joven de 22 años consiguió con su actuación una de las cinco sillas de la cantante italiana para acceder a la última etapa del programa GABRIEL CUESTA Sábado, 26 mayo 2018, 12:48

Un joven vasco de 22 años ha sido capaz de conquistar el corazón de Laura Pausini en 'Factor X'. Asier se ha hecho con una de las cinco sillas en el equipo de la cantante italiana para acceder a 'La decisión final', la última etapa del programa antes de que comiencen los decisivos directos. Y le convenció a pesar de que la artista aseguró que el comienzo de su interpretación no le había «gustado nada». «La canción no te ha ayudado», reconoció Pausini sobre 'Las sillas', un tema compuesto en inglés por el propio Asier. Pero finalmente hizo caso a su compañero Xavi Martínez. «Le tienes que dar una silla, lo sabes», le dijo el también miembro del jurado y presentador de 'Los 40'.

Y le dio la número 1, en la que se acababa un David Patiño que asumió con total naturalidad quedarse sin pase. «Me alegro que sea por ti», se sinceró al oído de Asier mientras le daba un abrazo de despedida y le dejaba su hueco. Y es que el vizcaíno ya había encandilado a Laura Pausini en las primeras audiciones. «¡Ah, es el que me gustaba!», exclamó la artista cuando le vio aparecer en el escenario. La broma viene de su primera aparición. En ella Asier estaba nervioso porque nunca había tocado delante de gente desconocida. Y entonces el jurado se lo tomó al pie de la letra. Se hicieron pasar por sus amigos y Laura por su novia. «He escogido el novio justo», alardeó Pausini aquella vez.

En esa ocasión presentó de nuevo un emotivo tema propio -también en inglés- dedicado a un amigo que había fallecido en el mar cuando estudiaba bachillerato. «Qué rabia da la gente que es perfecta», le soltó Risto Mejide entonces con una sonrisa de complicidad. De hecho, Mejide fue el único que le dio un 'no'. «Yo que hacía de amigo me he descubierto siendo el amigo que en secreto, muy en secreto, se enamora». Incluso este viernes Risto volvió a remarcar esa aura de perfección en torno al bilbaíno: «En ocasiones como esta te das cuenta de lo aburrida que puede ser la perfección. Nos enamoramos de las imperfecciones».

«El 'no' de Risto es para mantenerme los pies en la tierra», había justificado Asier antes de conseguir la silla. «Las audiciones fueron algo gratificante. Es la primera vez que actúo delante de un público. Vengo a por todas», confesó este vizcaíno que se encuentra preparando las oposiciones para bombero. En verano también es socorrista en las playas de Bizkaia, aunque su pasión es la música. «Me encanta escribir mis propias canciones». De momento, continúa su camino en 'Factor X' con el jurado completamente encandilado con su carisma.