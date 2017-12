Mel B se 'arranca' de la piel un tatuaje de su 'ex'

No puede borrar sus diez años de matrimonio con Stephen Belafonte, pero sí todo rastro del productor sobre su piel. No ha sido fácil, pero la ex Spice Girl lo ha conseguido. El tatuaje que se mandó hacer en 2010, en pleno frenesí de amor, ha desaparecido de su dermis tras pasar por el quirófano y someterse al bisturí. No era una broma de intervención. 'Stephen, mi corazón será tuyo hasta que la muerte nos separe', decían sus costillas.