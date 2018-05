Antonio Banderas explica a los americanos lo que significan 'me cago en la leche' y otras jergas El actor protagoniza un peculiar diccionario en el que traduce algunas de las expresiones coloquiales más usadas en España y en su Málaga natal ALMUDENA NOGUÉS Jueves, 3 mayo 2018, 13:24

'Hello, I am Antonio Banderas and i am going to teach you spanish language'. Que uno de nuestros malagueños más universales es polifacético donde los haya no es ningún secreto. Pero hay una faceta suya que no conocíamos. Hasta ahora. Y la revista estadounidense Vanity Fair ha sido la encargada de sacarla a la luz. Así, por unos minutos, el actor malagueño se mete en la piel de un profesor de inglés dispuesto a explicarle a los americanos el significado de algunas de las expresiones coloquiales más usadas en España... y en su Málaga natal.

La clase de inglés se desarrolla a través de un simpático vídeo de cerca de cuatro minutos de duración. Se trata de un capítulo más de la serie de episodios bautizada con el nombre de 'Slang School' (algo así como la Escuela del Lenguaje de la Calle) que desarrolla la citada publicación y en la que anteriormente ya han participado otros famosos de la talla de Salma Hayec, Charlize Theron, Gerard Butler o Jennifer Lawrence entre otros. El objetivo no es otro que acercar a los americanos distintos idiomas -a través de caras conocidas- mediante expresiones recurrentes difíciles de traducir.

En el caso de Banderas, su particular lección incluye un total de doce términos o frases hechas muy coloquiales. ¿La primera de ellas? 'Eres un encogío', un adjetivo que el actor traduce como 'alguien que nunca pagará un café'. 'Qué chulo' -«algo que es muy bonito, muy 'cool' y que se emplea para muchas cosas distintas: una bici, un coche o una chaqueta»- o 'ser mono' -«que no un 'monkey', sino ser 'cute'» son otras de las expresiones repasadas por el intérprete en el vídeo.

'Me cago en la leche' y 'Ser la leche' («como Bruce Springsteen», ilustra entre risas) son otros de los conceptos que intenta traducir al inglés el malagueño, que también incluye en su lección el 'me importa un pimiento' -«algo que no tiene valor. Es incomprensible, ¿por qué un pimiento vale menos que por ejemplo un tomate?» reflexiona- o el recurrente 'estoy flipando en colores' -«algo que es difícil de creer. A mi me encanta esta expresión, yo la uso», advierte. Pero el léxico malagueño también está muy presente en el peculiar diccionario de Banderas, quien se encarga de detallar el significado de 'estar esmallao' -«alguien con mucha mucha hambre. Como cuando vas a tu casa y dices: 'mamá, estoy esmallao hazme un sandwich», relata- o 'Estar alobao': «como estoy yo mismo por el jet lag tras despertarme a las tres de la mañana y no haber parado de hacer entrevistas», traduce entre risas.

«Algunas de estas expresiones puedes usarlas, otras ten cuidado. Hasta la vista muchachos», avisa Banderas antes de despedir el vídeo, que ha sido todo un éxito en las redes sociales.