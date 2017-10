Anna Simón vuelve a TV tras su «diabólica» enfermedad La catalana estuvo de baja por la afección ocasionada por un virus «gordo, gordo» DV SAN SEBASTIÁN Miércoles, 25 octubre 2017, 16:15

Anna Simón ha vuelto a la televisión tras superar una enfermedad tildada de «diabólica». El propio Frank Blanco dijo en septiembre que la presentadora había estado «al borde de la muerte». Pues bien. Volvió a desaparecer por una recaída de aquel «virus gordo, gordo» con afección intestinal. La catalana reapareció en Zapeando con una camisa de fuerza. Como leen.

«¡Que llego tarde, el autobús! ¡He perdido el autobús, el tren, el coche, el camión…pero ya llego, ya estoy aquí!», gritaba en su primera aparición. De hecho, llegó a presentarse: «Soy Anna Simón, trabajo aquí con usted, pero llevo unos días sin venir». La expectativa es que vuelva a dejar comentarios como el que dejó a Fran Rivera meses atrás.

El propio Blanco dijo no saber el porqué de la ausencia de su compañera e insistió en que la gente estaba «preocupada». Ella lo confirmó: «He estado mala del estómago». «Me alegra que vuelvas, porque me había preocupado. Si se alarga mucho tu enfermedad diabólica no llegas a tiempo», espetó el presentador.