Angelina Jolie visita Mosul Angelina Jolie, durante su visita a Mosul. / REUTERS Allí ha comprobado que la población «está rodeada de cuerpos entre los escombros. No he visto mayor destrucción» Lunes, 18 junio 2018, 07:48

En plena batalla con Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos, la actriz ha viajado a Mosul en calidad de embajadora especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Allí ha comprobado que la población «está rodeada de cuerpos entre los escombros. No he visto mayor destrucción». Horrorizada, Jolie ha pedido a la comunidad internacional que no se olvide del pueblo iraquí.