Anabel Pantoja explica los entresijos de su espectacular cambio físico Jueves, 27 julio 2017, 12:09

El enorme cambio físico que ha eperimentado Kiko Rivera tras su operación de estómago ha vuelto a poner en el candelero a una familiar suya que también logró cambiar radicalmente de apariencia: Anabel Pantoja.

La colaboradora de 'Sálvame' fue protagonista este martes del programa que conduce Paz Padilla, relatando cómo ha perdido más de 30 kilos en estos últimos cuatro años. "Pesaba cerca de 100 kilos cuando tenía 18 años, lo que pasa es que se me compensaba mucho en todo el cuerpo".

Anabel explicó cómo pasó por quirófano para colocarse una banda gástrica ajustable que le ha cambiado la vida: "Me operé hace cuatro años. Tengo un anillo puesto en la boca del estómago para reducirlo, así me sacio antes al comer". Y añadió: "Como de todo, pero me puedo comer solamente un cachito de cada cosa, porque me lleno antes. Lo estoy complementando también con deporte, porque voy a crossfit. Esto me ha cambiado la vida. Mi problema es que no comía bien. Me gustan poco las verduras y no como fruta. Era de dulce y además nunca he hecho mucho deporte".