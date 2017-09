Anabel Pantoja y Carmen Gahona casi llegan a las manos en televisión Anabel Pantoja, Carmen Gahona y Carlota Corredera, en el plató de "Sálvame" este martes - T / Telecinco La mujer de Chiquetete visitó «Sálvame» después de hacer unas duras declaraciones sobre la relación de la colaboradora de televisión con su padre y criticar al clan Pantoja DV Miércoles, 13 septiembre 2017, 16:58

Lo vivido este martes en el plató de Telecinco dista mucho de lo que se debería de ver en televisión. Carmen Gahona acudió a «Sálvame» este martes para reafirmarse en la intervención que realizó en «Sábado Deluxe» el pasado fin de semana -donde puso a caldo al clan Pantoja, al completo- e hizo temblar hasta a los colaboradores del programa, que presenciaban atónitos la ira de la pareja de Chiquetete.

Tras su participación el pasado sábado en el espacio, Bernardo, hermano de Isabel Pantoja, no dudó en llamar a la mujer de Chiquetete para decirle, de forma amenazante, que dejara en paz a su familia, conversación que Gahona grabó íntegramente y que llevó este martes a Telecinco. «Cállate ya. No hables de mi familia ni de mi hija. Tú a mí no me conoces. Te vas a quedar ‘enterrá’. Vamos a ir todos a por ti», se podía oír en el audio.

En el programa de este martes se encontraba su hija, Anabel que, de primeras, no quiso enfrentarse a ella, pero finalmente lo hizo. Le pidió a gritos que dejase de hablar de su familia y sobre todo, de su padre -recientemente intervenido en una operación donde le tuvieron que amputar un pie-, lo que provocó la ira de Gahona, protagonizando un duro enfrentamiento en directo.

«Llevas toda la vida defendiendo a mi padre y ahora vienes y lo criticas. No hables más de nosotros. ¿Vosotros creéis que es normal que cuando una persona enferma te llama, grabes la conversación? Todo es para venir aquí. Yo estoy aquí en mi puesto de trabajo. Yo no me meto contigo porque tengo respeto. Tampoco con tu marido», le espetaba Anabel Pantoja enfadada por la acusación de Gahona de que nunca ha querido a su padre.

Y añadía: «Si usted se siente amenazada por las palabras de mi padre, lo que tiene que hacer es ir a la Policía». «Ya está denunciado», respondió Gahona, asegurando que va a pedir una orden de alejamiento contra su padre. Poco les faltó para llegar a las manos. Gahona llegó a hacer acusaciones muy graves, como que Anabel empujó la silla de ruedas de su padre Bernardo solo por hacerse la foto. El enfrentamiento (pinche aquí para ver el vídeo) fue tal que ni su presentadora Carlota Corredera pudo frenar. Tuvo que ser auxiliada por los colaboradores del espacio de Telecinco.