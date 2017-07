Amor en Supervivientes: ¿relación tóxica o fuerte carácter?

Cuando Gloria Camila llegó el jueves al plató de 'Supervivientes' le esperaba su padre, el ex torero José Ortega Cano, y una joven de mucho interés para los comentaristas del corazón: la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Rocío Flores. Jorge Javier Vázquez no perdió la oportunidad de mostrarla a las cámaras y la reclamó en el centro del plató para apuntarse la primera vez que la jovencita, sin contacto con su madre desde hace años, habla en televisión. La pobre estaba llorosa y temblorosa, así que la escena no dio para mucho más que para molestar.

Después de este silencioso momento cumbre, Jorge Javier Vázquez siguió celebrando el programa y celebrándose un poco a sí mismo al contarle a 'Glo' que esta edición de 'Supervivientes' está batiendo récords de audiencia. (Más información en Mujerhoy.com)