Amal Clooney: «Soy una refugiada»

«Soy una refugiada» ha dicho este fin de semana en Toronto la abogada y activista Amal Clooney, que en su día tuvo que escapar de los conflictos en su Líbano natal. La esposa de George Clooney se mostró agradecida con su país de acogida. «Si el Reino Unido no me hubiera tendido una mano cuando mi familia escapaba de la guerra no habría crecido en un ambiente seguro».