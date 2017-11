Amaia Salamanca: «No descarto tener un cuarto hijo» Amaia Salamanca. La actriz acaba de llegar a España tras rodar en Argentina y habla de su vida junto a Rosauro Varo y de sus proyectos CARLOS PÉREZ GIMENO/CORAZÓN Miércoles, 15 noviembre 2017, 08:04

Acaba de regresar de Argentina, donde ha estado rodando parte de la película Perdida, basada en una novela que allí ha tenido mucho éxito, Cornelia. Una cinta que se terminará de rodar en España, donde Amaia Salamanca (31) ya ha aterrizado. La actriz, además, es imagen de la nueva gama de productos de belleza Revlon.

- ¿Cómo se encuentra?

- Amaia Salamanca: Muy bien, la verdad. Sin parar. Estuve con Rosauro en la maratón de Nueva York y lo hemos pasado muy bien. Yo no he participado, tan solo le he acompañado, no aguanto correr 42 kilómetros... Me gusta el deporte y lo practico, y sí me atrevería con un triatlón.

- Se la ve bastante más delgada...

Amaia Salamanca: Es cierto. Llevo un tiempo así, desde el verano que estuve muy liada con el teatro y con la serie. Fue todo un poco caótico y sí lo he notado. Ha sido puramente por cansancio y trabajo. No tenía tiempo para entrenar.