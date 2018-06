La dura enfermedad de Álex Lequio: reaparece rapado tras dos meses en Nueva York La familia y su círculo de allegados tratan de llevar el asunto lo más discretamente posible DV Jueves, 7 junio 2018, 17:49

La alarma sonó hace ya un par de meses cuando Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, protagonizó las portadas de la prensa rosa al ser visto entrar junto a su madre en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un centro médico de Nueva York especializado en el tratamiento del cáncer. Allí permanecieron el resto de la tarde junto a la novia del joven, Francisca González.

Antonia Dell'Atte, expareja de su padre, confirmó a la prensa que algo ocurría en la familia. «Sé que el hermano de Clemente, el hijo de Ana y de mi ex, no se encuentra bien», pero la modelo no quiso dar más detalles al respecto de lo que ella considera un asunto de familia. «Son cosas tan privadas, que creo que no tendrían que haber salido nunca a la luz».

«No hay de que preocuparse», escribió Álex Lequio en sus redes sociales al comienzo de los rumores. Tan solo rompió su silencio en unas declaraciones a la revista 'Jaleos', donde aseguró: «No voy a hablar más. Lo estamos llevando todo en silencio». Mientras tanto, su padre, de vuelta ya en España por temas de trabajo, compartía en sus redes un emotivo mensaje que ponía en valor la familia como lo más importante.

La familia es lo primero, lo más importante... — Alessandro Lequio SR (@LequioA) 22 de mayo de 2018

La familia y allegados del joven de 25 años tratan de llevar el asunto de la manera más íntima posible, evitando de cualquier forma la filtración de información a los medios. Sus cuentas de Instagram y Twitter continúan privadas, mientras que su novia, Francisca, decidió cerrar completamente su cuenta de Instagram.

Esta misma semana, la revista 'Jaleos' informó de una fiesta sorpresa que Francisca organizó a Álex Lequio en el Marriott de la Gran Manzana, donde se hospedan. En las imágenes compartidas por el circulo más cercano del empresario, pudo verse a Álex con la cabeza rapada, compartiendo un cálido abrazo con su pareja en una fiesta intima que disfrutaron con sus amigos cercanos.