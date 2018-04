Alberto Isla rememora su pasado en 'Supervivientes': «Me gasté 300.000 euros en seis meses» Alberto Isla confiesa algunos aspectos de su pasado en 'Supervivientes'. / TELECINCO El prometido de Isa Pantoja reconoce que con 19 años se le «fue la pinza» INÉS RODRÍGUEZ Miércoles, 25 abril 2018, 12:56

La amistad entre Alberto Isla , Francisco e Isabel Castell es cada vez más estrecha. Los 'supervivientes' han formado un grupo unido y, por eso, poco a poco se olvidan de las cámaras y confiesan algunos detalles de su pasado. Es lo que le ha ocurrido al prometido de Isa Pantoja. El joven conversaba sobre lo difícil que es encontrar trabajo tras convertirse un personaje televisivo, cuando comenzó a relatar los capítulos más oscuros de su juventud. «Hacía lo que me daba gana. Con 300.000 euros no hacía caso ni a mi madre, me los 'quemé' en seis meses», ha revelado. «Si un amigo me decía que no tenía dinero para salir, yo le daba mil euros». Tan metido estaba en el papel de nuevo rico, que «a veces en el coche iba tirando billetes», ha asegurado.

Ahora, con la perspectiva que dan los años, los desengaños y la perspectiva vital, Alberto Isla ha lamentado que se le «fue la pinza». «Con 19 años tenía la cabeza en otro sitio». Y es que cuando se terminó el dinero, se acabaron los amigos. «Tanto es así que me operaron y no vino a verme nadie al hospital. Nadie, ni una sola persona».