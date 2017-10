Alba Carrillo la lía en 'Sálvame Deluxe': «¡Gentuza!» La colaboradora tuvo un desencuentro con el paparazzi Diego Arrabal en el plató de Mediaset DV SAN SEBASTIÁN Domingo, 29 octubre 2017, 14:48

Alba Carrillo no deja los platós de televisión, en esta ocasión, como invitada del programa 'Sábado Deluxe'. La colaboradora de 'Sálvame' se ha sentado en el programa de La Fábrica de la Tele para entrevistar a su madre, y viceversa, para ver que pensaban la una de la otra, y lo primero que ha expresado Alba es que «a veces me cuesta mucho acceder a ella. Tengo la sensación de que hay cosas que no cuenta».

Tras esta afirmación fue Lucía Pariente quien tuvo que intervenir en el programa, para decir que «es incoherente que quieras mantener la intimidad si estamos aquí». Alba ha respondido que «cuando me estaba separando fue dura conmigo. Me ha exigido fortaleza cuando no podía», añadiendo que «he necesitado tu apoyo y no lo he tenido».

Después de un tiempo de entrevista, Jorge Javier Vázquez ha dado paso a publicidad, y tras esa pausa, Alba Carrillo no ha aparecido en plató. Según ha contado el propio presentador, la colaboradora había llamado a alguien «gentuza», y se encontraba llorando en maquillaje.

Finalmente, Alba ha reaparecido ante las cámaras de Mediaset, aclarando que «quiero pedir perdón a todos por mis palabras, menos a Diego Arrabal. Lo de gentuza lo he dicho por él. Me ha hecho mucho daño con el tema de mi hijo, y no sabía que estaría aquí durante la entrevista».