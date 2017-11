La alarmante pérdida de peso de Paula Echevarría preocupa a sus fans La actriz, separada de David Bustamante, admite haber vivido muchos cambios en los últimos meses DV Viernes, 17 noviembre 2017, 17:05

Paula Ecehverría sigue siendo una de las actrices más cotizadas del momento y prueba de ello es que participa en la última película de Gracia Querejeta, 'Ola de crímenes'. No obstante, la vida de Paula Echevarría ha dado un vuelco en los últimos meses desde que rompió su relación con el cantante David Bustamante.

Unos cambios personales que han hecho que la actriz se refugie en sus amigas para seguir con su día a día. Sin embargo, lo vivido ha afectado a su físico haciéndole perder algunos kilos tal y como ella misma reconoce: "El ajetreo, las cosas... no de verdad, no estoy haciendo dieta ni nada, al contrario. He perdido 6 kilos o así pero en todo este año".

Pese a todo, la belleza de Paula Echevarría sigue siendo deslumbrante. Prueba de ello fue su posado ante la prensa en Los 40 Music Awards donde mostró una figura exuberante con un vestido de Michael Costello.

