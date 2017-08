Aitor Trigos: de presentador de éxito a ejercer la prostitución Aitor Trigos, con Lina Morgan y Ana Obregón Condujo espacios televisivos como 'Amor en la red' o 'Las mañanas de Cuatro' y después de 10 años desaparecido ha contado el drama que ha vivido BEATRIZ GARNÁNDEZ Jueves, 10 agosto 2017, 13:18

Hace diez años, Aitor Trigos (Valladolid 1976) era el presentador de moda. El vallisoletano fue conductor de 'Amor en la red', 'Las mañanas de Cuatro' y hasta llegó a presentar galas de Reyes. Después de diez años desaparecido, ha decidido ir a 'Sálvame' para contar el drama que ha vivido durante todo este tiempo. El nuevo juguete roto de la televisión asegura que tocó fondo, ya que se quedó sin dinero, se divorció del que era su marido, perdió su casa y tuvo que vivir en un lugar «no muy recomendable».

Trigos ha señalado que el dinero le cegó: «Me lo ponía todo muy fácil». Tanto exceso económico le pasó factura. Y nunca mejor dicho. Al final, le bloquearon sus cuentas y al regresar de un viaje se encontró su casa precintada porque había sido desahuciado. «Se habían llevado a mis mascotas y me dieron una hora para recoger mis enseres personales. Fue el peor momento de mi vida», ha remarcado.

También ha admitido a los colaboradores de 'Sálvame' que llegó a dilapidar una fortuna de más de dos millones de euros invirtiendo en negocios promovidos por su expareja. «Llegué a ir a tiendas de ropa de marcas muy conocidas y me dijeron que no me contrataban porque acababa de salir en la tele», ha contado.

El presentador ha acudido a 'Sálvame' acompañado de su novio, Jorge, que ha dirigido unas palabras a su pareja: «Nunca me engañó, ojalá la vida le recompense todo el sufrimiento que ha pasado».

Intentó volver a trabajar sin éxito, por lo que tuvo que vivir en una casa donde hacía «cosas para adultos». Aunque el presentador no quería entrar en más detalles, Kiko Hernández le insistió: «¿Allí hacías pasar un buen rato a señores?». Aitor asintió: «Decidí vender hasta esta intimidad porque ya nadie me ofrece trabajo. Lo he hecho poco pero realmente quizá no he tenido mala suerte. Por lo general. los clientes son buenas personas».

Aitor Trigos en 'Sálvame'

'Supervivientes'

Aitor fue uno de los famosos que la productora Bulldog barajó para formar parte del casting de 'Supervivientes 2017', pero las negociaciones no fructificaron. «Este año he intentado entrar, pero no me han querido», ha relatado.

Actualmente, Aitor Trigos tiene 41 años, vive en Málaga y se dedica a hacer teatro y a colaborar en una televisión local de Alhaurín de la Torre. Todo ello mientras realiza castings para volver a la pequeña pantalla.