Ana y Aitana: «Fue un orgullo que 'Lo malo' fuera el 8 de marzo en pancartas» Ana Guerra y Aitana, de OT. «Yo decido el dónde, el cuándo y con quién» cantan en 'Lo malo', un himno feminista para bailar, que encarna la sinceridad, la tolerancia y el buen rollo que ha caracterizado la última edición de OT ANAÏS LLANOS / MUJERHOY Sábado, 7 abril 2018, 10:48

Durante tres meses -y casi 24 horas al día-, media España estuvo pendiente de ellas y de los otros 14 concursantes de Operación Triunfo. Non stop. Como consecuencia, sabemos lo que comen, cuánto duermen y, casi, lo que piensan. «Me gustaría poder decir: No creas que me conoces tanto solo porque me has visto en la tele... -confiesa Aitana Ocaña, catalana de 18 años, entre risas-, pero lo cierto es que me conoces al 100%». Suya fue una de las anécdotas más comentadas en Twitter, cuando al contar que de pequeña veía Mulan sin parar no fue capaz de recordar el formato en que lo hacía: Las cosas gordas esas, los discos estos gordos que metías... ¡Las películas!. Es decir, el VHS... Los memes surgieron de inmediato, pero ella se lo toma bien: «La verdad es que me han hecho muchísima gracia».

Tanto ella como Ana Guerra -canaria, 23 años, la otra parte de esa entelequia llamada Aitana War que puso un reguetón feminista en las pancartas de las movilizaciones del 8 de marzo-, han hecho de esa naturalidad (con perdón de Amaia, la ganadora de OT) la clave de su éxito. (Más información en Mujerhoy.com)