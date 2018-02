Los misteriosos mensajes entre Aitana, Cepeda y Vicente Los mensajes que han lanzado Aitana, Vicente y Cepeda en redes sociales dan pie a todo tipo de especulaciones INÉS RODRÍGUEZ Jueves, 22 febrero 2018, 14:10

'Operación Triunfo' tiene su particular crossover en redes sociales. La intensa actividad de los jóvenes en sus perfiles permite seguir de cerca algunas de las historias que más han enganchado a los fans del formato a través de la pequeña pantalla, entre ellas qué ocurre con Aitana Ocaña, segunda finalista de 'OT', su relación con Vicente y su amistad especial con Cepeda. Un trío amoroso que, en los últimos días, ha publicado mensajes contradictotios.

Recordermos cómo quedó la película en la última gala de 'Operación Triunfo'. Aitana, tras salir de la Academia, había continuado su relación con Vicente. Juntos se fueron al cine.

Bueno, creo que qué menos que compartir con vosotros que hoy he ido al cine — Aitana (@Aitana_ot2017) 11 de febrero de 2018

Vicente y yo queríamos ir a ver Coco, pero no estaba en cartelera DRAMOt — Aitana (@Aitana_ot2017) 11 de febrero de 2018

En la gala especial de 'Operación Triunfo', celebrada el 14 de febrero como broche definitivo de la edición, Cepeda le declaró su amor en directo a la catalana cambiando la letra de la canción que interpretaron juntos. Vicente, el novio, estaba en la grada.

Vicente y yo queríamos ir a ver Coco, pero no estaba en cartelera DRAMOt — Aitana (@Aitana_ot2017) 11 de febrero de 2018

Un intercambio de publicaciones pareció dar a entender que Aitana había apostado por su relación y Cepeda se retiraba del barro.

Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre. — Aitana (@Aitana_ot2017) 14 de febrero de 2018

Creía que no haría falta, pero viendo que va a más me gustaría pedir por favor, respeto por Vicente ❤ — Aitana (@Aitana_ot2017) 15 de febrero de 2018

Pero las cosas podrían haber cambiado en las últimas horas... o no. Aitana publicaba un Instagram Stories en el que se la podía ver bromeando con Vicente. La respuesta de él ha llegado por la misma vía, pero ha resultado de lo más perturbadora: una canción de Ed Sheeran, titulada 'The man', con una letra de lo más significativa. «No quiero odiarte, pero ojalá nunca hubieras ido a por él y hubieras esperado al menos dos semanas para dejarte llevar. Yo fui fiel», arranca la canción. «Él está esperando al momento idóneo para actuar, sabía que se había fijado en ti, no te conviene. No me odies porque escribo la verdad, nunca podría mentirte pero nunca quise perderte», sigue. «Qué manera de enterarme, nunca salió de mi boca, nunca cambiaste de opinión, pero simplemente tenías miedo de darte cuenta, pero eso, no cambiaré de tema, me encanta haré público tu pequeño secreto», dice también.

Cepeda hace una tortilla de patata y se convierte en viral

Al mismo tiempo, las publicaciones entre Aitana y Cepeda haciéndose guiños no han pasado desapercibidas. ¿Qué significa?

Pues nada, que ya se hacer tortilla de patata — Aitana (@Aitana_ot2017) 19 de febrero de 2018

Hola. Vengo a deciros que hoy hemos hecho magia. Qué ganas de enseñaros todo. Adiós. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 20 de febrero de 2018