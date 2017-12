La actriz que va a ser la Mulan de carne y hueso en el cine Disney buscaba a una actriz que supiera artes marciales, pudiera hablar inglés y «tuviera madera de estrella» DV Viernes, 1 diciembre 2017, 19:47

Mulan ya tiene su actriz en carne y hueso para el cine. La nueva versión dirigida por Niki Caro ('La casa de la esperanza') y llegará a los cines en 2019. Versará sobre la leyenda china y estará protagonizada por la actriz Liu Yifei (también conocida como Crystal Liu).

De esta forma, Liu Yifei ha superado un casting en el que han participado más de 1.000 intérpretes. Disney buscaba a una actriz que supiera artes marciales, pudiera hablar inglés y "tuviera madera de estrella". Y ella los cumple.

Yifei cuenta en su currículum con papeles en películas como 'El reino prohibido' ('The Forbidden Kingdom'), 'Venganza blanca' ('Hong men yan chuan qi'), 'Desterrado' ('Outcast') y 'Once Upon a Time'.