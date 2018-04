El accidente de Alicia en 'Maestros de la costura' que obligó a intervenir al médico La aspirante a convertirse en la mejor modista del 'talent' se atravesó el dedo con la aguja de una vieja máquina de coser INÉS RODRÍGUEZ Martes, 10 abril 2018, 16:04

Susto en 'Maestros de la costura'. Durante la semifinal de este lunes Alicia sufrió un pequeño accidente que requirió la intervención de los servicios médicos del programa. La joven se atravesó el dedo con la aguja de una vieja máquina de coser.

Todo sucedió durante una de las pruebas. Los concursantes de 'Maestros de la costura' debían confeccionar parte del vestuario de una obra de teatro pero con la dificultad añadida de que debían hacerlo con una máquina de coser antigua. En ello se afanaba Alicia cuando el lugar de la tela cosió su dedo índice, literalmente.

Salmantina criada en El Escorial, la guapa concursante de 'Maestros de la Costura' que ha trabajado de modelo para firmas como Carolina Herrera, tiró de carácter. Con la aguja atravesádole el dedo pidió que se la extrajeran para poder seguir cosiendo. Todo, con una sonrisa. «Me dijeron en Cornejo que si no me atravesaba la aguja no iba a ser costurera en mi vida, así que ya soy costurera». El médico del programa logró sacar la aguja con unas pinzas y Alicia terminó el reto con nota.

La fuerza de voluntad de la concursante no pasó desapercibida. Las redes enseguida se hicieron eco de la hazaña. Incluso hubo quien apuntó, directamente, a Alicia como ganadora del programa.

Me atraviesa a mí la aguja cosiendo y necesito a todos los cirujanos del mundo al lado. MARAVILLOSA Alicia pidiendo el seguir cosiendo y demostrando sonrisa y tranquilidad. Bonita ella 😍 #MaestrosdelaCosturahttps://t.co/1xE3d6LqWU — Roberto S. Caudet (@RobertoSCaudet) 9 de abril de 2018