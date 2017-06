Parece que la NASA está a punto de descubrir vida en otro planeta. Dicho así suena a acontecimiento histórico. Sin embargo, que nadie se haga ilusiones porque el primer extraterrestre oficial de la historia no va a pasar de ser un microbio, una bacteria o, por traducirlo al lenguaje científico del exministro Sancho Rof, un bichito que si se cae se mata. Nos lo anunciarán con grandes titulares: 'Hay vida en Marte', 'No estamos solos', etc. Pero moveremos dos (tal vez tres) veces la cabeza y volveremos a nuestras cosas como si nada. Como si ahí fuera siguiera todo igual que lo imaginamos ahora: una inabarcable inmensidad con algunas rocas, polvo de estrellas y frío, mucho frío. Los únicos extraterrestres que de verdad pueden inquietar a la especie humana y tal vez alejarla de sus enquistadas inercias tendrían que presentarse en forma de sanguinarios monstruos tipo Alien o de evolucionadas criaturas azules como las de Avatar. Y puede que ni aun así. Claro que si esos superdotados seres existieran ya nos habrían encontrado hace tiempo... Tal vez lo hicieron. Y se volvieron por donde habían venido tras darnos por imposibles.

Me encantaría saber cómo reaccionaría la humanidad 'en su conjunto' (como diría un político) ante una invasión extraterrestre. Si nos defenderíamos hombro con hombro o más bien empezaríamos a tirarnos los trastos a la cabeza culpándonos del desastre los unos a los otros hasta autoextinguirnos... Hoy que en Madrid se celebra con toda la artillería el Orgullo Gay, me pregunto si existirá a nivel planetario algún tipo de orgullo terrícola, o por contra un inconfesable complejo.

Por la red circula un vídeo desternillante donde un Rajoy con corbata arco iris proclama orgulloso su condición de homosexual. Obviamente está manipulado y donde se oye 'homosexual' Rajoy originalmente decía 'español'. El resultado es un documento impagable para demostrar que las inflamaciones chovinistas, ya sea por razones de patria, sexo o religión, resultan siempre algo patéticas. Y de paso nos recuerda que hay sitios donde hoy la palabra 'español' está tan perseguida y proscrita como antaño 'homosexual'. Pero esto tú se lo explicas a un extraterrestre... y no lo entiende.