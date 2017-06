El vídeo de Kovacic y su esposa que triunfa en la red

El jugador del Real Madrid Mateo Kovacic, ya casado con Izabel Andrijanic, disfruta con su pareja de la luna de miel. El croata subió este domingo un vídeo en el que se les puede ver jugando con el balón en un yate sobre las aguas del Mediterráneo y que triunfa en la red debido a la gran habilidad de la modelo con el esférico. Kovacic no ha tenido un gran papel en el club blanco y el hecho de no disputar la final ante el Nápoles no le sentó nada bien. Su representante viajó a Madrid para replantear su futuro, pero ni el equipo ni el técnico dieron opción alguna, por lo que seguirá a las órdenes de Zidane.