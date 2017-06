La Miss italiana rociada con ácido por su ex vuelve a su amado trabajo

El coraje y la fuerza de Gessica Notaro, la exmiss italiana a la que su exnovio roció con ácido en enero, ha vuelto a su trabajo como entrenadora de leones marinos en el delfinario de Riminien el acuario marino de Rimini. Allí, la joven de 28 años, se ha reencontrado con sus amados compañeros, como ha mostrado en su perfil de las redes sociales. En una imagen en la que aparece sentada al borde de la piscina, escribe: «¿Mi fuerza? Aquí está». La imagen está recibiendo infinidad de mensajes de apoyo y de ánimo.

La joven se ha convertido en un testimonio contra la lacra de la violencia machista. El pasado 21 de abril, Gessica se armó de valor y mostró su rostro desfigurado en un programa italiano. La joven sufrió a las puertas de su casa la agresión de su ex, Edson Tavares, un joven de 29 años de Cabo Verde. Le arrojó ácido a la cara porque no aceptaba la ruptura de su relación. «Mientras el ácido me comía la cara, yo, de rodillas, imploraba a Dios: quítame la belleza, pero déjame al menos la vista», contó Gessica sobre aquel terrible momento. Lleva multitud de operaciones. La última, el pasado 13 de junio: pasó cinco horas y media en el quirófano para un trasplante de córnea. Los médicos se muestran cautos, pero esperan que pueda recuperar la vista del ojo.

La mia forza..? Ecco qua #sealions #otariaflavescens #patagonia #leonimarini #acquariodirimini Una publicación compartida de @gessica.notaro el 22 de Jun de 2017 a la(s) 9:34 PDT

Antecedentes

Antes de la agresión, Gessica había denunciado a su excompañero por persecución y amenazas. El juez había ordenado la prohibición de acercarse a la joven. Ahora está en la cárcel de Forli y niega su implicación en el ataque. En el proceso, con audiencia prevista el 12 de julio, el Ayuntamiento de Rimini se ha constituido en parte civil contra el caboverdiano, porque «la feroz agresión supuso no solo un grave episodio de violencia hacia una joven, sino, más en general, un acto de violencia hacia las mujeres».

Mientras Tavares niega los hechos, Gessica Notaro decidió mostrar las señales permanentes que le dejó la locura del hombre que decía que la amaba. En el pasado mes de abril emocionó su presencia en un programa de televisión. Acudió con jeans, jersey negro y una bufanda que le cubría completamente la cara.

El conocido presentador Maurizio Costanzo le indicó que podía mantenerse con la cara cubierta durante todo el programa. Gessica le respondió con determinación: «Prefiero quitarme la bufanda. Quiero que se vea todo lo que ha hecho Edson, el hombre que decía que me amaba. Esto no es amor», dijo la joven entre aplausos emocionados de los espectadores del estudio televisivo.

En la plenitud de su belleza, Gessina Notaro llegó a ser presentara en emisoras locales de televisión y soñaba con ser cantante. Ahora se limitará a trabajar con sus leones marinos. No podrá nadar con ellos, como hizo hasta el 2016. Gessica en este verano será la presentadora de todos los espectáculos nocturnos del acuario de Rimini. Afirma que seguirá viviendo con pasión su vida, sin ánimo de venganza o rencor: «Durante años no podré mirar al sol, sino con más caras y vendada. No podré hacer el baño con mis amados delfines, porque el cloro sería devastador. No perdono a Edson, pero no lo odio».