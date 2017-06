Edurne, directa al combate final de 'MasterChef 5'

Edurne se ha postulado en la semifinal como seria candidata a hacerse con el premio gordo de 'MasterChef 5'. La concursante tolosarra ha logrado una semana más imponerse a sus contrincantes y se ha convertido en la primera aspirante en lograr un puesto en la batalla final de la que saldrá elegido el mejor chef de esta edición. Un último combate que por primera vez en la historia del programa no será un duelo, sino una disputa a tres.

«Estamos alucinados con tu aguante. Eres una luchadora nata y has demostrado con creces que la cocina es lo tuyo», felicitó Pepe Rodríguez a la jubilada tolosarra. «Es la primera vez en la historia del programa que alguien de tu edad llega tan lejos. Eres un ejemplo a seguir, ¡admirable!», piropeó. Por su parte, Edurne hizo gala de la espontaneidad que la caracteriza y que le ha valido para ganarse el favor de la audiencia. «Me he emocionado. ¡Madre mía! Quién me iba a decir a mí que con 65 años iba a llegar aquí. Si me lo dicen ni me lo creo, buah».

De momento se desconoce con quién se medirá Edurne en los fogones. Miri, Nathan, Jorge y Elena deberán jugársela en la gala final para ocupar los dos puestos disponibles. Lo que sí se sabe es que la guerra por hacerse con el delantal de chef y, por tanto, el último programa de 'Masterchef 5' , adelanta su emisión a este miércoles (22.35 horas, TVE 1). También está claro que no estará Silene, la cocinera cubana ampliamente criticada en redes sociales y que no logró superar la semifinal, resultando eliminada.