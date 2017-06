Belén Esteban gana la guerra a su representante

La princesa del pueblo' está como unas castañuelas después de haber conseguido, tras meses de dura contienda, ganarle la guerra en los tribunales a quien durante diez años fuera su mánager y amigo, Toño Sanchís. «Quiero agradecer a Miguel, a mi madre, mis suegros y mis amigos, solo ellos saben lo mal que lo he pasado», dijo ayer Belén Esteban, de 43 años, en 'Sálvame' mientras compañeros y público la jaleaban hasta lograr emocionarla.

La mediática tertuliana televisiva reclamaba a quien ha sido su agente durante una década 380.000 euros más 77.000 de intereses por impago de emolumentos. Pues bien, el juez ha considerado que Sanchís, que a estas horas arma con sus abogados un recurso de apelación, debe pagar cerca de 600.000. La cantidad a la que, a criterio del magistrado, asciende la deuda con Esteban, los intereses y los gastos del juicio.

Ella por su parte, explicó ayer en el programa de Jorge Javier Vázquez que está cansada, «porque es muy duro asumir que alguien de tu confianza te ha traicionado, y tener que enfrentarte a él en los tribunales», pero también satisfecha porque, «cuando hable con documentos, va a saber toda España quién es el señor Toño Sanchís».

La verdad es que el desencuentro entre Belén Esteban y Sanchís lleva meses acaparando buena parte de los programas del corazón. La ex de Jesulín de Ubrique se enfrentó a quien había sido su representante cuando, en diciembre de 2015, se percató -según dijo- de la existencia de importantes irregularidades en sus cuentas.

A partir de aquel instante, uno y otro se han puesto verdes en diversos platós de televisión cuando el asunto ya estaba en manos de la justicia. Ahora, mientras él siente «impotencia y rabia», se reafirma en la idea de que Esteban lo único que pretende es acabar con su reputación y prepara el recurso que sus abogados presentarán ante la Audiencia de Madrid asegurando que «un juicio no se gana ni se pierde en primera instancia», ella anuncia que no descarta llevar el asunto por la vía penal, «para que sea castigado como es debido». Vamos, que el culebrón aún no ha terminado.