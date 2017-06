Felipe de Edimburgo da otro susto a sus 96

No es nada serio, ya está de pie y con buen ánimo». El entorno del príncipe Felipe de Edimburgo, que cumplió 96 castañas el pasado día 10, trataba ayer de restar importancia a la hospitalización, pocas horas antes, del marido de la reina Isabel II por una infección, derivada de un problema previo no concretado. El ingreso, insistieron, responde a una «medida de precaución». Y lo cierto es que aunque los medios británicos se hicieron eco de la noticia como temiendo lo peor (a esa edad uno siempre lleva más boletos), quien mejor le conoce, su esposa, no sólo no se cogió el día para acompañar a su marido en las pruebas médicas, sino que poco después de pronunciar el llamado Discurso de la Reina, en la solemne ceremonia de apertura de legislatura en el Parlamento, se marchó a las carreras de caballos de Ascot, no sin antes cambiarse de vestido y de sombrero. Así que todo invita a pensar que la situación del duque no es grave. De hecho, el martes, la víspera de su ingreso en un hospital de Londres, Felipe acompañó a la monarca a la inauguración del elegante certamen hípico, por el que Isabel II siente devoción. Lo que no está del todo claro es si la infección que ha motivado el ingreso de Felipe de Edimburgo le hará adelantar sus planes de dejar de asistir a actos institucionales a partir de este otoño. Así lo anunció él mismo el pasado mayo. Si bien es pronto para cualquier conjetura, de momento se cuenta con la presencia del duque en la agenda de actos que los británicos están preparando con motivo de la visita de estado de los Reyes de España a mediados del mes que viene. Esta visita, que ya ha sido pospuesta dos veces (la primera por la situación política de España, la segunda por el adelanto electoral en el Reino Unido) es la primera tras la que efectuaron los reyes Juan Carlos y Sofía en 1986.