Theodora de Grecia, prima de Felipe VI y actriz solidaria

Hija pequeña de Constantino de Grecia (hermano de la reina Sofía) y de la princesa Ana María de Dinamarca, prima carnal de Felipe VI y del futuro rey Federico de Dinamarca, ahijada de Isabel II... el linaje de Theodora de Grecia (Londres, 34 años) lo dice todo. Por eso llama tanto la atención que, pudiendo presumir de sangre azul y vivir de ello, la joven haya abrazado la interpretación como profesión e iniciado con discreción una carrera como actriz de cine, teatro y series de televisión, que la ha llevado a residir en Los Ángeles (allí lleva siete años) tras probar suerte, sin demasiada fortuna, en la capital británica. Ahora, la prima actriz del rey Felipe se ha expuesto un poco más, esta vez por una buena causa, la de apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Theodora ha posado desnuda (pero sin que se vea nada de su cuerpo 'real') dentro de una bañera para el libro 'In the tub' (En la bañera), del director de cine y fotógrafo TJ Scott, en el que han participado un centenar de personalidades del cine, la música, el arte y la moda. El dinero recaudado con los ejemplares vendidos irá destinado a la ONG Fuck Cancer, que trabaja en la detección temprana y la prevención de los tumores de mama, que sigue siendo la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres, pero que no deja de avanzar en porcentaje de supervivencia. Scott, cuya madre sufrió un tumor de pecho, pidió a Thedora que se sumara a su proyecto solidario y el resultado es un elegante primer plano a blanco y negro de la cara y los brazos de la actriz apoyados sobre el borde una bañera.

Quizás por ser la benjamina de la familia, Theodora ha sido siempre bastante independiente y rebelde para ser una princesa. En Hollywood ha adoptado el nombre artístico de Theo Greece y pocos saben de su abolengo. En Los Ángeles vive con su novio, un joven cuya identidad no ha hecho pública pero al que presentó en sociedad en la boda de los herederos griegos. Theodora ha contado en alguna entrevista que sus padres son sus mayores fans, que siempre le han apoyado y que ya en el instituto y en la universidad «venían a ver todas mis obras de teatro». Y su tía, la reina Sofía, le pide que le mande DVDs con sus actuaciones.