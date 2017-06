Actores que no sabías que tenían un hermano mellizo

Scarlett y Hunter Johansson

Scarlett es mundialmente conocida desde que participó con Robert Redford en «El hombre que susurraba a los caballos». Una meteórica trayectoria en la que se intercalan éxitos como «Los vengadores», en la que interpreta a la Viuda Negra, o «Vicky Christina Barcelona», dirigida por Woody Allen.

Sin embargo, a pesar de trabajar como jefe de campaña de Barack Obama o pasear del brazo de su hermana melliza, de menor estatura que él, por las alfombras rojas, Hunter ha quedado eclipsado por la fama de su hermana.

Rami y Sami Malek

Rami Malek ganó fama con el torturado protagonista que interpreta en la serie «Mr. Robot», papel con el que consiguió erigirse como el primer actor de una minoría en ganar el Emmy en su categoría en 18 años.

Su hermano gemelo es Sami, que se gana la vida como profesor en Los Ángeles.

Ashton y Michael Kutcher

Ashton Kutcher se convirtió en el «chico guapo» de Hollywood y durante una época encandiló a la industria. Más desconocido, sin embargo, es que estuvo a punto de dejar a un lado su carrera para cuidar de su hermano Michael, que sufre parálisis cerebral.

Este, por su parte, no ceja en su empeño de encontrar financiación para ayudar a los que, como él, sufren esta enfermedad.

Laverne Cox y M Lamar

Laverne Cox es una de las protagonistas de la serie «Orange is the new black», e hizo historia en 2014 al convertirse en la primera persona trans nominada a un Emmy.

Sophia Burset, su personaje en el drama carcelario, también es transgénero, y en la primera temporada de la serie de Netflix se pudo ver su transición, cuando era un bombero llamado Marcus. Y no, no era maquillaje. De hecho, es su hermano gemelo, el músico M Lamar, el que interpreta a Marcus en «Orange is the new black».

Kiefer y Rachel Sutherland

El hijo más conocido de Donald Sutherland es, sin duda, Kiefer Sutherland, famoso por su papel en las ochenteras «Cuenta conmigo» y «Jóvenes ocultos», y por protagonziar en la actualidad la serie «Sucesor designado».

Su hermana gemela, en cambio, no ha seguido la estela de su padre. Rachel, ligada también al mundillo, ha preferido quedarse al margen de la las cámaras y trabaja como supervisora de posproducción.