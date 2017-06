Edurne, semifinalista de 'MasterChef 5'

Edurne se ha convertido en semifinalista de 'MasterChef 5'. La tolosarra logró imponerse en la primera prueba, en la que los aspirantes tuvieron que reinventar el plato que en el casting les dio el pase a la presente edición del 'talent-show'. Los familiares fueron los encargados de saborear y puntuar la mejor elaboración, que resultó ser la de la cocinera guipuzcoana. Edurne se hizo así con un delantal dorado especialmente valioso, ya que al garantizar la inmunidad le otorgó directamente la primera plaza en la semifinal.

Menos mal, porque la noche no fue ni mucho menos redonda para la vasca. De hecho a punto estuvo de abandonar tras el fracaso en la prueba de exteriores que tuvo que capitanear y que, desde el principio, se le hizo cuesta arriba. El equipo azul, formado por Edurne, Elena, Silene y Odkhuu acabó perdiendo en las preparaciones de platos típicos de las tierras gallegas y la concursante más 'madura' de 'MasterChef 5' tuvo que ver cómo sus compañeros se enfrentaban a la prueba de eliminación. Tal como marcan las normas del concurso, la aspirante de Tolosa también tuvo que cocinar y, a pesar de que no peligraba su continuidad, se vino abajo. «No voy a hacer nada», le espetó a Pepe Rodríguez. «Yo me quiero ir a casa ya... ¡Han venido aquí por mí!», se fustigó. Pero acabó cocinando, vaya si lo hizo. Es más, recibió el aliento y la felicitación del jurado. «He sacado un poco de fuerza, toda no, porque la cabeza la tenía en otro sitio. Pero bueno, por lo menos, ¡la vieja ha hecho algo!», exclamó Edurne.

Tras salvar a Elena y en un mano a mano con Silene, el jurado acabó descartando a Odkhuu. Miri no pudo ocultar su enfado. «Se tiene que ir ella», dijo. Odkhuu, por su parte, devolvió el apoyo a la bloguera, a la que dio por ganadora de 'MasterChef 5'.