Dennis Rodman publicita a Trump

El ex 'gusano' de la NBA -el apodo que recibió durante su trayectoria como baloncestista- ha rematado su viaje a Corea del Norte obsequiando al ministro de Deportes con un lote de dos camisetas de deporte dedicadas, jabones y 'The art of the deal' (El arte de negociar), el 'best-seller' de 1987 que catapultó a Donald Trump como hombre de negocios. Partidario declarado del republicano en las últimas elecciones, Dennis Rodman se ha dejado ver estos días con su amigo el dictador Kim Jong-un.