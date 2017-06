Un exconcursante de 'Gran Hermano' operado de urgencia de un tumor en el testículo

El italiano Edoardo Boscolo, concursante de la decimocuarta temporada de 'Gran Hermano', ha sido operado de urgencia tras serle detectado un tumor en los testículos.

Fue él mismo quien noto algo extraño a través de una exploración y decidió ir al médico. Lamentablemente se confirmaron sus sospechas: era cáncer.

Tras la operación el joven se recupera favorablemente y ha publicado un video en Twitter advirtiendo a sus seguidores de la importancia de detectar a tiempo un tumor.

En el vídeo Edoardo dice: "Gracias a la autoevaluación me he detectado un tumor. Ha sido todo muy rápido. Me han operado y ahora estoy aquí contándolo". Algo vital que muchos otros rostros conocidos ya han hecho, también narrando su experiencia personal.

Su paso por televisión

Edoardo Boscolo concursó junto a su hermano gemelo en 'Gran Hermano 14'. Durante la estancia en la casa de Guadalix tuvo que engañar a sus compañeros y hacerse pasar por su hermano para seguir en el concurso.

Posteriormente también participó en la versión italiana de 'Adán y Eva'.