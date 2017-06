El ex de Laura Escanes ataca

Ferrán Regaña no ha encajado del todo bien la boda de Laura Escanes y Risto Mejide, a juzgar por su última publicación en Instagram. «Pensábais que no iba a tener una??? Dadle las gracias a Laura por enviármelo con tanta celeridad. Aunque en su piel perdura mi olor», ha escrito presuntamente junto a una imagen en la que aparece sujetando el perfume que la modelo y el publicista obsequieron a sus invitados. Un comentario que, al parecer, no tardó en borrar, pero que varios usuarios de esta red social capturaron y difundieron antes de que desapareciera.

No es la primera vez que Regaña cuelga una foto con reproches hacia su exnovia. Hace unos meses compartió una imagen en la que se le podía ver compartiendo plano con Laura Escanes. «Hacer previsiones es jodido; sobre todo si tienen que ver con el futuro», lamentó entonces.