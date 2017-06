Salma Hayek, la actriz mexicana a quien Trump intentó seducir: «No saldría con él ni estando soltera»

«Le dije que no saldría con él ni aunque estuviese soltera». Con esta frase la actriz Salma Hayek ha descrito hasta qué punto ha tenido que llegar en su intención de ponerle un freno al presidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien -según ha revelado la misma actriz- ha intentado seducirla.

«Estaba en un evento con mi novio. Trump se acercó amable y encantador y después siguió charlando con mi pareja y llegó a iniciar una amistad con él, incluso le invitó a cenar», ha contado la mexicana en un diálogo con Trevor Noah en 'The Daily Show'.

El objetivo inicial de la entrevista había sido la promoción de su última película, 'Beatriz at Dinner', pero la conversación derivó en algunas confesiones sobre los intentos de Trump para ligar con ella.

A partir de ese evento, el magnate empezó a dirigir sus llamados exclusivamente a la actriz, según ha contado Hayek: «Me llamaba a mí, me invitaba a salir. Yo le recordaba que tenía novio. Pero él solo me decía que mi novio no era lo suficientemente bueno para mí, que no era digno de mí, que tenía que salir con él».

Un año atrás, el empresario devenido presidente había asegurado que jamás saldría con Hayek debido a su estatura. La actriz explicó esta semana que esta actitud había correspondido al despecho de Trump por haber recibido una negativa de su parte.