¿Por qué Lauren Hutton desfila aún a los 73 años?

A sus 73 años, no hay manera de descabalgar a Lauren Hutton de las pasarelas. La primera maniquí en firmar un contrato con una marca de cosméticos (Revlon) tiene sus trucos para justificar su longevidad profesional y dar aún sopas con onda a muchas compañeras. Pionera también en ensalzar las imperfecciones físicas, como su famosa diastema -los ahora célebres dientes separados-, jamás se ha quitado años. «No quiero fingir que soy más joven de lo que en realidad soy», confiesa.

Son algunas de las razones que le han llevado a convertirse en nueva imagen de Bottega Veneta, firma de culto donde las haya. «Me empapo, por dentro y por fuera. Tengo botellas de agua mineral en el coche, junto a la cama, en mi mesa de trabajo, y la bebo todo el día. Y al salir de la ducha me embadurno en aceite hidratante todo el cuerpo», detalla.

Se levanta todos los días entre las seis y las ocho, «sin necesidad de que suene el despertador», y nunca come al mediodía. Con un «buen desayuno» tira hasta la cena, aunque siempre lleva en el bolso un plátano o una pera. Si no sale de noche, se mete a las ocho a la cama y puede llegar a leer hasta ocho horas de corrido. De amplio gusto literario -John Man, E.E. Cummings, William S. Burroughs...-, lo que nunca ojea antes de retirarse a su habitación es 'The Economist' o 'Times'. «El mundo está tan mal que acostarte con malas noticias no puede ser bueno», dice. Por eso luce tan buena cara la eterna Lauren.