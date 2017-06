Antonio Resines superó un cáncer

El actor Antonio Resines (62 años) fue operado hace dos años de un cáncer de colon, «una de las peores cosas que me han pasado, pero lo he superado». Lo ha revelado en sus memorias 'Pa' habernos matao'. En ellas cuenta cómo lo descubrió: «Tuve la absurda suerte de caerme de una moto. Me rompí la mano y se dieron cuenta de que me pasaba algo más cuando los análisis evidenciaron una gran anemia». Confiesa que lo hace público porque ha aprendido que son «vitales» las revisiones para prevenirlo.