Ana Pastor, amenazada tras un comentario sobre el atentado de Londres: «Ojalá te toque de cerca»

La periodista de La Sexta, Ana Pastor, ha recibido amenazas en Twitter debido a unas palabras pronunciadas el pasado 3 de junio, durante el atentado perpetrado en Londres por terroristas de Daesh y que se saldó con siete muertos y 48 heridos. Al informar de los hechos, Pastor afirmó que «los tres supuestos terroristas ya han sido abatidos» aunque, segundos después, modificó su frase por otra: «la Policía ha asesinado a los terroristas», dijo la comunicadora.

Las palabras de Pastor, que no sentaron bien a parte de la audiencia, no cayeron en el olvido y fueron varios los tuiteros que arremetieron contra la periodista por el desafortunado comentario. Uno de ellos fue el del usuario Capitán Nardo, quien publicó el siguiente tuit: «Pedazo de puta. Ojalá te toque de cerca, a ti y al subnormal de tu marido, una de las acciones de tus amigos los moros». El usuario de Twitter no tardó en borrar el comentario, aunque Pastor fue más rápida y realizó una captura de pantalla.