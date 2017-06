Mila Ximénez muestra su nueva cara en 'Sálvame deluxe'

Mila Ximénez fue la protagonista absoluta de 'Sábado deluxe' de Telecinco. Su nueva cara iba a ser el centro de todas las miradas y el programa jugó con la expectación para retrasar el momento estelar de mostrar el resultado de la operación facial.

«Tenía muy mal el cuello y cuando me veía en la tele no me gustaba, hasta cambiaba de canal. Al final me han levantado la parte flácida de la cara, quitado de los ojos y me han hecho un cuello nuevo y también me he retocado los párpados», confesaba Mila Ximénez, de 65 años. Aunque su nueva cara ya se había podido ver en fotografías, la entrevista suponía su regreso a las cámaras tras estar convaleciente por la operación.

Mila Ximénez desgranó todo tipo de detalles en 'Sábado deluxe'. «¿La boca también te la has retocado?» «También, un pelín». La colaboradora de Telecinco confesaba que hasta la operación sufría «grandes problemas de autoestima» que ahora está superando. «Ahora me levanto por la mañana y me veo buena cara. Hacía mucho tiempo que no me miraba al espejo, las maquilladoras del programa lo pueden confirmar, porque tenía rasgos de cansancio, de cara caída. Estaba pasando por un momento personal y profesional muy bueno y el único 'pero' que tenía era mi cara», explicó ante las cámaras.

La acogida entre sus compañeros de 'tertulia' fue positiva, incluso algunos, teatralizaron que habían podido conocer su nuevo rostro antes. «¡Pero estás guapísima, tía!», le espetó Belén Esteban. Jorge Javier también le piropeó «tal vez ahora le sale un novio de 30 años», a lo que Mila Ximénez respondió: «Podrían haberme salido antes, cuando me encontraba peor».