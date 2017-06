Jim Carrey ya no quiere serlo

A sus 55 años, el actor Jim Carrey quiere dejar de ser él mismo. Esa es al menos la confesión que ha realizado en un programa de televisión, en el que ha aparecido sonriente tras un largo tiempo lejos de los focos. «Jim Carrey ha sido un gran personaje y fui muy afortunado de poder interpretarlo. Pero ya no me veo reflejado en él», dijo el intérprete, que aseguró que en su nueva vida ya no hay sitio para la persona que fue y que «acabó convirtiéndose en un simple personaje».