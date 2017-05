Miss Bizkaia: «Ya noto las arrugas con 24 años»

La modelo Alba Díez de los Ríos acaba de ganar el concurso de Miss Bizkaia y ya sueña con el título de guapa oficial de España. Trabaja en lo que le va saliendo de modelo porque, pese a concluir los estudios de Magisterio Infantil, quiere probar suerte en la moda.

¿Aspira a repetir el éxito del bilbaínos Rubén Castilleros, nuevo Mister España?

Me encantaría. Ojalá tuviese su misma suerte. Bueno, suerte, él tiene capacidades para ganar.

¿Andamos ahora mismo los vizcaínos con los genes muy guapos?

Ja, ja. Pues oye, puede ser.

¿Se ve con posibilidades?

Todas podemos tener un buen físico y ser guapas, pero la solidaridad es algo que se cuida mucho en este certamen.

¿Solidaridad?

Me gusta ayudar a las personas. Este verano me iré a Bali de voluntaria dos semanas con pequeños. Intento superarme desde niña. Soy una chica de bastantes retos.

¿Un concurso así se gana por la cara o por qué?

El certamen incluye pruebas deportivas y de talento. Además debemos presentar un proyecto social. No se tiene solo en cuenta una cara bonita y un físico perfecto.

LAS CLAVES Crítica.«Muchas veces quieren que peses 45 kilos. Eso no es sano. Me gustan las chicas de Victoria"s Secret» Desde niña.«Una quinceañera ya tiene capacidad de decisión, la que desfila es porque así lo decide y le apasiona»

¿Qué opina de las voces contrarias a los certámenes de belleza?

Nunca me he sentido objeto. He participado en varios, pero, ay, se me ha ido la olla, ¿qué me decía?

Atractiva, resultona, sensual ... ¿Con que adjetivo se queda?

Hablar de mí me cuesta siempre un montón. Pero quizá atractiva.

¿Qué le sugiere la fealdad?

Muchas veces les digo a mis amigas que me cuesta un montón considerar fea a una persona.

¿Es una injusticia que unas personas nazcan guapas y otras feas?

Ja, ja. Depende de la importancia que cada uno le dé a su físico.

¿Hoy ya no hay feos, sino gente que no sabe sacarse partido?

También es verdad. Me da pena que, por vagancia o pereza, muchos no saquen más partido a sus rasgos. A nada que nos arreglemos un poco...

¿Qué bien sienta estar bien, no?

Sí, pero también cuesta mucho.

¿El qué?

Con el concurso me tengo que preparar físicamente, sacar tiempo para ir al gimnasio y luego igual un día andas con ansiedad y te apetece pegarte un atracón de comida...

¿Y?

Que si te lo pegas un día, al siguiente hay que cerrar un poquito la boca.

¿La belleza es muy rentable?

¿En cuanto a qué?

¿Sirve de plataforma de futuro?

A la hora de buscar trabajo como profesora no creo que lo vaya a conseguir antes que otra chica.

¿Es tan efímera la belleza?

Sí. Al final, todos nos vamos deteriorando poco a poco. Yo ya voy notando las arrugas con 24 años. Ja, ja.

¿Qué futuro les espera a las más guapas?

Depende de cómo lo gestione cada una, pero no es un mundo fácil.

¿Aspira a ejercer de modelo además de profesora?

Me encantaría, pero...

No lo dice muy convencida.

¡Me en-can-ta-rí-a! Pero en muchos sitios piden que seas más alta, más delgada...

¿Cuánto mide?

1,72.

¿Y pesa?

55 kilos.

Fantástico, ¿no?

Muchas veces quieren que peses 45. Y eso no lo veo bien. No es sano.

«Me fijo en el pelo de otras»

Veo que tira mucho de campañas de ropa interior.

¿Ehhh? Sólo he hecho una sesión.

¿Por qué las top son hoy en día grandes 'celebrities'?

Por su belleza. Me encantan la chicas de Victoria"s Secret. Tienen cuerpos preciosos. No son chicas muy delgadas y sin formas. Se las ve sanas. Hacen mucho deporte y cuidan la alimentación.

¿Le gustaría ser un 'ángel'?

Me encantaría. Pero es muy... difícil. Supero la edad. Me informé y creo que era hasta los 22 años.

Con 24, ¿ya es mayor?

Sí.

¿Qué locura?

Es terrible.

¿Qué modelo le vuelve loca?

Sara Sampaio. Es muy guapa. Tiene unos ojazos preciosos, unos labios perfectos y un tipazo increíble.

¿En qué se fija una mujer cuando tienen enfrente a otra?

Yo, al menos, en el pelo. Y, cuando veo a una chica alta y delgada, lo primero que me llama la atención es la elegancia que transmite.

¿Qué tienen mujeres como Kate Moss que vuelven loca a la industria sin ser realmente guapas?

Pues quizá la clase, la elegancia...

¿La tendencia de las modelos de talla grandes se consolidará o no pasará de ser una moda más?

Me encantaría que desapareciese la tendencias de las niñas tan delgadas que acaban con anorexia.

¿Considera lógico que quinceañeras desfilen con ropa pensada para mujeres de mayor edad?

A esa edad ya tienen capacidad de decisión. Quizá haya casos en que sus familiares les inculcan, pero la mayoría de niñas que desfilan y posan para esas marcas es porque ellas lo deciden y les apasiona.