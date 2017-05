Cristina Pedroche, muy criticada por esta foto

Cristina Pedroche ha recibido numerosas críticas a raíz de una foto en la que, según juzgan algunos internautas, está demasiado delgada. «Tus piernas parece palillos» , «qué desnutrición» o «estás flaquísima» son algunas de los mensajes que se pueden leer. Opiniones entre las que además han salido a relucir palabras como «anorexia» y que han llevado a Cristina Pedroche a plantearse quitar los comentarios que se vierten en sus fotos en Instagram. «A veces me planteo quitar los comentarios de las fotos... los únicos que incitáis a locuras sois los que me escribís esas tonterías... creo que demuestro siempre que defiendo la alimentación sana y el deporte y eso se llama SALUD. Llevo tres días sin parar de comer y ahora me voy de cena (donde no me pienso cortar) por eso la importancia de compensar. ¡Ojo! Que si cojo un par de kilos ME DA IGUAL. Que los he tenido y os he demostrado que sigo siendo feliz, así que centraos en ser felices vosotros. Alimentación sana + deporte = salud = felicidad», ha respondido ante el intenso debate que se ha generado.

Lo cierto es que Cristina Pedroche está visiblemente más delgada que el año pasado, pero no tanto como se refleja en la foto, fruto de una perspectiva contrapicada. De hecho, la esposa de Dabiz Muñoz ha querido dejar claro que sus finísimos muslos no son más que una ilusión óptica, publicando una nueva imagen con dos perpectivas distintas.