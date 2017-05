«Todo aquello fue muy crudo»

Guillermo de Inglaterra acaba de hablar por primera vez de forma pública de su madre, Lady Diana, y del drama que supuso su pérdida en un trágico accidente. Le ha costado veinte años hacerlo. «Todavía ahora lo encuentro difícil. En aquel momento, todo fue muy crudo. No es ese dolor que puede sentir la mayoría de la gente, porque todo el mundo conocía la historia», ha explicado a la edición británica de la revista 'CQ'. El nieto de la reina Isabel II reconoce que le entristece que su madre «no pueda conocer a mis hijos», a los que señala como el pilar de su vida junto a su esposa, Kate. «Sin mi estabilidad familiar no podría hacer mi trabajo», admite. Las declaraciones del primogénito de Diana y Carlos coinciden en el tiempo con las confesiones que la dinamitadora de aquel matrimonio, Camila Parker, ha efectuado a 'You Magazine' acerca, precisamente, de ese capítulo de su vida. «Fue horrendo. Me sentía prisionera en mi propia casa», ha dicho la entonces amante del Príncipe de Gales sobre el escándalo que supuso la revelación de su relación. Entretanto, James Hewitt, el pelirrojo exmilitar que tuvo un 'affaire' con Lady Di, se recupera de un grave infarto en un hospital de Exeter.