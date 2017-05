Acusan a 'MasterChef 5' de dispensar un trato de favor a Miri

La polémica está servida. 'MasterChef 5' ha sido acusado de dispensar un presunto trato de favor a una de sus concursantes. Se trata de la instagramer Miri, cuyo paso por el programa no está siendo, según se ha insinuado, del todo justo. No son pocas las voces que en redes sociales han cargado contra MasterChef 5 al considerar que se están primando aspectos del concurso que poco tienen que ver con la cocina. En concreto, algunos han dejdo caer en Twitter que la relación de Miri con otro aspirante del 'talent-show' está alargando su estancia en el concurso. También los futuros chefs han cuchicheado este domingo, dejando entrever la posibilidad. Algo que Jordi Cruz ha atajado de inmediato: «Si estáis insinuando que tenemos trato de favor con alguien, al próximo que pille me lo como».

Los comentarios se desataron después de que Miri se equivocara en la elaboración de un bizcocho y pidiera más ingredientes. Como no había restricción, se los dieron, y a pesar de que sufrió muchos contratiempos logró sacar adelante el postre. Ella misma se refirió a este hecho en Twitter anoche, tras las críticas que se pudieron leer en la red.

Elena trabajo, trabajó mucho, pero no logró sacar adelante una tarta que acabó por costarle el mandil de 'MasterChef'.

#masterchef no vi justo q hecharais a @ElenaMChef5 es la q mas se lo curra en las pruevas y dejasteis a jorge todo por salvar a su "rollito" — Kristy (@Kristy_27bcn) 29 de mayo de 2017

No soy la única a la que han dado ingredientes de más.En esta prueba era lícito que nos dieran más ingredientes si era necesario#masterchef — Miri MasterChef 5 (@MiriMChef5) 28 de mayo de 2017

"Si estáis insinuando que tenemos trato de favor con alguien. Al próximo que pille me lo como", @JordiCruzMas lo deja claro #MasterChefpic.twitter.com/OgA5CfOtuK — MasterChef (@MasterChef_es) 28 de mayo de 2017

@MasterChef_es@JordiCruzMas Estoy insinuando que os vais a cargar el programa por este tipo de favoritismos y no importa ponerse tan chulo Miri Jordi Cruz — Maria Teresa (@tfcarnerero) 29 de mayo de 2017

Llevo viendo #Masterchef desde la 1a edición... Creo que estáis sacrificando el esfuerzo y la pasión de los concursantes por el espectáculo. — María Rodríguez (@Juglaresa93) 28 de mayo de 2017

La de Elena es, posiblemente, la expulsión más injusta que ha habido en todas las ediciones de Masterchef #MasterChef — Nuria Fernández (@Nuriafdz_15) 28 de mayo de 2017