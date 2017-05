La lección de feminismo de Nicole Kidman

Vive un momento de renacimiento total gracias a la serie 'Big Little Lies' y a su presencia en nada menos que cuatro películas esta temporada, todas ellas presentadas en el recién terminado festival de Cannes: 'Cenicienta', 'La seducción', 'How To Talk To Girls At Parties' y 'The Killing of A Sacred Deer'. Además, le queda mucho y bueno por venir, sobre todo su participación en la segunda temporada de la grandísima serie 'Top of the Lake', dirigida por Jane Campion, quien ya la dirigiera en 'Retrato de una dama'.

Durante su última aparición en Cannes, donde maravilló en la alfombra roja con dos diseños de Calvin Klein y Rodarte, Nicole Kidman reveló a la prensa la determinación que ha tomado para apoyar la carrera de las mujeres del cine. Su estrategia demuestra que el feminismo no tiene por qué desarrollarse en un activismo separado de la vida real, sino que tendría que calar nuestra actividad diaria, inspirando acciones que compensen en lo posible el desigual reparto de poder entre mujeres y hombres en la sociedad.

